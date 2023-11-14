Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 14 ноября 2023Мир

В Пентагоне заявили об использовании ХАМАС больниц в Газе

Пентагон: ХАМАС использовало больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа в военных целях

Фото: Naaman Omar / Global Look Press

Разведка США располагает данными о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, больницы используют для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников. «ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа"», — отметила она.

По ее информации, группировки разместили в «Аш-Шифе» туннели, штабы, склады вооружения.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила медкомплекс «Аш-Шифа».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей

      За окраиной галактики обнаружили загадочный фосфор

      Стало известно о минировании ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Донбасса

      Стало известно о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в Херсонской области

      Эксперты рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений

      Гаспарян отреагировал на вынесенный судом в Киеве приговор

      Госдеп призвал Израиль увеличить гуманитарные паузы в секторе Газа

      Весь мир попробовал «муа-муа» и «джагу-джагу». Почему хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно покорил иностранцев?

      В США ответили на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости