В Пентагоне заявили об использовании ХАМАС больниц в Газе

Пентагон: ХАМАС использовало больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа в военных целях

Разведка США располагает данными о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, больницы используют для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников. «ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа"», — отметила она.

По ее информации, группировки разместили в «Аш-Шифе» туннели, штабы, склады вооружения.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила медкомплекс «Аш-Шифа».