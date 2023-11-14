В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля

Глава Минздрава Палестины: израильские войска окружили медкомплекс «Аш-Шифа»

Израильские войска окружили медкомплекс «Аш-Шифа», заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла. Ее слова приводит Al Arabiya.

«Медицинский комплекс "Аш-Шифа" полностью окружен израильскими танками и солдатами», — сказала глава ведомства.

По ее словам, решение об эвакуации комплекса принимается администрацией больницы, это сложный вопрос, так как большое количество раненых находится в комплексе, многие из них находятся на искусственном жизнеобеспечении. Если система прекратится, это станет прямой угрозой их жизни.

Ранее в секторе Газа заявили об уходе международных гуманитарных организаций. В частности, речь идет о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ВОЗ у