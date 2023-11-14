Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 14 ноября 2023Мир

В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля

Глава Минздрава Палестины: израильские войска окружили медкомплекс «Аш-Шифа»

Фото: Israeli Army / Handout / Reuters

Израильские войска окружили медкомплекс «Аш-Шифа», заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла. Ее слова приводит Al Arabiya.

«Медицинский комплекс "Аш-Шифа" полностью окружен израильскими танками и солдатами», — сказала глава ведомства.

По ее словам, решение об эвакуации комплекса принимается администрацией больницы, это сложный вопрос, так как большое количество раненых находится в комплексе, многие из них находятся на искусственном жизнеобеспечении. Если система прекратится, это станет прямой угрозой их жизни.

Ранее в секторе Газа заявили об уходе международных гуманитарных организаций. В частности, речь идет о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ВОЗ у

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали

      Российский военный напал на сотрудницу МФО с ножом и забрал семь тысяч рублей

      Раскрыт самый популярный вид отдыха у россиян в праздники

      Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений

      Аспиналл объяснил решение принять бой с Павловичем на коротком уведомлении

      Новая подлодка «Кронштадт» совершила погружение на испытаниях

      Спор об уходе за животными закончился утоплением работника фермы

      Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора

      В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля

      Суд в Петербурге заменил историческую дверь «входом в Нарнию»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости