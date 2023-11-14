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14:01, 14 ноября 2023Моя страна

Первый агроэкотуристический парк открылся для гостей в Северной Осетии

В Северной Осетии для гостей открылся первый агроэкотуристический парк

Фото: Unsplash

Первый агроэкотуристический парк «Земля Осетия» открылся для приема туристов. Об этом сообщает ТАСС.

«Северная Осетия успешно вливается в тренд агротуризма: у нас появилась своя первая агродеревня! Своих гостей ждет агроэкотуристический парк „Земля Осетия“. Это инвестпроект компании "Мастер-прайм. Березка". Первую очередь парка уже запустили», — сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Парк расположен в селе Дзуарикау Алагирского района, общая территория составляет 20 гектаров. В агродеревне уже работает торговый павильон и дегустационный зал, создана зона общения «Солнечный круг», где гости могут отдохнуть и обменяться впечатлениями.

Уже построен первый дом для приема туристов, всего планируется разместить еще пять таких шале.

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      Варвара Кошечкина
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