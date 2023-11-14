Планирующих диверсию в воинской части россиян арестовали

В Москве суд арестовал двух обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Мещанский суд Москвы арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева по подозрению в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

Молодые люди проходят обвиняемыми по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Арест для них запросили следователи ФСБ.

По версии следствия, Мельников и Михеева планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению воинской части, чтобы разузнать обстановку на ней. Через несколько дней они повторили свой визит, однако были уже с зажигательной смесью.

Их сразу же задержали. Следствие полагает, что россияне действовали по заданию одной из украинских спецслужб.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) силовики обезвредили завербованного украинской стороной диверсанта, который планировал устроить взрывы на важных объектах инфраструктуры.