Погиб начальник штаба бригады участвовавших в боях за Мариуполь морпехов

Погиб глава штаба 810-й бригады морпехов и участник боев за Мариуполь Ян Суханов

В Севастополе похоронили погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он рассказал, что Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002 году он окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь. Во время службы прошел путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира отдельной бригады. Кроме того, он служил в десантно-штурмовых подразделениях и в разведке. Прошел «горячие» точки, в том числе в Сирии, имеет множество наград, включая Орден Мужества.

Глава штаба бригады морпехов ранение в Мариуполе. В ходе лечения в госпитале в Москве у него было диагностировало заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями, добавил Развожаев.

Ранее российский военнослужащий с позывным Мечта, прославившийся как ас управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине при выполнении боевой задачи. Пилот стал известен после серии успешных вылетов в районе Днепра. Там он уничтожил как минимум 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, которые пытались форсировать реку.