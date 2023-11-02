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16:18, 2 ноября 2023Бывший СССР

В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

В зоне СВО погиб оператор дронов Мечта, уничтоживший сотню бойцов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Мечта, прославившийся как ас управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

Производитель рассказал, что пилот стал известен после серии успешных вылетов в районе Днепра. Там он уничтожил как минимум 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, которые пытались форсировать реку.

«Это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в день гибели Мечта выполнял боевые задачи под непрекращающимися обстрелами. Он был вынужден работать вплотную к линии соприкосновения из-за специфики используемых дронов.

«Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке», — отметил представитель компании, указав, что командиры военнослужащих уже подали документы на присвоение им званий Героя России посмертно.

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковника Андрея Кондрашкина. Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, сообщивший о случившемся, не раскрыл обстоятельств гибели офицера.

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      Алевтина Запольская
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