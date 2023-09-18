В ДНР сообщили о гибели командира бригады ВС России

Ходаковский: погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады полковник Кондрашкин

Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковника Андрея Кондрашкина.

Подробностей или места гибели командира Ходаковский не сообщил. По его словам, они с Кондрашкиным встретились сразу после взятия Мариуполя российскими военными. Ходаковский добавил, что они «воевали рука об руку» и подружились.

«Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — отметил он.

В июне стало известно, что в ходе СВО на территории Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Уточняется, что он погиб в результате ракетной атаки. По словам военкора Юрия Котенка, в день гибели военнослужащего весь день шли тяжелые бои по всей линии боевого соприкосновения группировки.