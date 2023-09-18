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00:47, 18 сентября 2023Россия

В ДНР сообщили о гибели командира бригады ВС России

Ходаковский: погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады полковник Кондрашкин
Андрей Кондрашкин

Андрей Кондрашкин. Фото: Telegram-канал Александра Ходаковского

Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковника Андрея Кондрашкина.

Подробностей или места гибели командира Ходаковский не сообщил. По его словам, они с Кондрашкиным встретились сразу после взятия Мариуполя российскими военными. Ходаковский добавил, что они «воевали рука об руку» и подружились.

«Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — отметил он.

В июне стало известно, что в ходе СВО на территории Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Уточняется, что он погиб в результате ракетной атаки. По словам военкора Юрия Котенка, в день гибели военнослужащего весь день шли тяжелые бои по всей линии боевого соприкосновения группировки.

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    Марина Совина
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