Полиция задержала лишившего жизни трех членов семьи россиянина

В Курской области россиянин взялся за нож и лишил жизни мать, жену и дочь

В Курске возбуждено уголовное дело по факту физического лишения жизни трех россиянок. Об этом во вторник, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 13 ноября 41-летний мужчина находился в своем домовладении в Октябрьском районе области. В какой-то момент он вооружился ножом и нанес колото-резаные раны своей матери, жене и дочери 2007 года рождения. Спасти жизни пострадавших врачам не удалось. Подозреваемый был задержан, следователи проводят экспертизы и опрашивают знакомых семьи, чтобы выяснить мотив и обстоятельства жестокого преступления.

Ранее 14 ноября сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летний подросток расправился с 14-летней подругой и ее матерью.