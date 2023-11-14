Помпео войдет в совет директоров одного из мобильных операторов Украины

Помпео войдет в совет директоров мобильного оператора «Киевстар»

Бывший госсекретарь США Майк Помпео войдет в совет директоров одного из крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар», сообщается на сайте телекоммуникационного холдинга Veon.

Помпео займет место независимого неисполнительного директора совета директоров. Кроме того, гендиректор Veon, в группу которого входит украинский оператор, Каан Терзиоглу возглавил совет директоров «Киевстара».

Отмечается, что данные изменения являются формой поддержки холдингом Украины. Ранее Veon инвестировал в страну 600 миллионов долларов, а также покинул российский рынок.

В конце августа «Киевстар» случайно опубликовал реальные потери украинской армии в ходе благотворительной акции. Так, в проморолике оператора говорилось, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок». Позднее видео было удалено.