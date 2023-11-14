В ООН описали реакцию генсека на критику со стороны главы МИД Израиля

Дюжаррик: генсек ООН Гутерриш спокойно работает после критики со стороны Израиля

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик описал его реакцию на слова главы МИД Израиля Эли Коэна, который ранее обвинил его в том, что он занимает свою должность незаслуженно. Дюжаррик подчеркнул, что генсек не стал обращать внимания на критику и продолжил исполнять свои обязанности, сообщает РИА Новости.

«Генсек продолжает делать свою работу спокойно, сосредоточенно и опираясь на принципы Устава ООН, международного права и Всеобщей декларации прав человека», — заявил он.

Ранее Гутерриш рассказал о просьбе к Ирану повлиять на палестинское движение ХАМАС и вынудить его освободить всех заложников. Он также обратился к Тегерану и попросил повлиять на шиитское движение «Хезболла», чтобы Ливан не оказался втянутым в палестино-израильский конфликт.