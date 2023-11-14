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22:48, 14 ноября 2023Мир

В ООН описали реакцию генсека на критику со стороны главы МИД Израиля

Дюжаррик: генсек ООН Гутерриш спокойно работает после критики со стороны Израиля
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик описал его реакцию на слова главы МИД Израиля Эли Коэна, который ранее обвинил его в том, что он занимает свою должность незаслуженно. Дюжаррик подчеркнул, что генсек не стал обращать внимания на критику и продолжил исполнять свои обязанности, сообщает РИА Новости.

«Генсек продолжает делать свою работу спокойно, сосредоточенно и опираясь на принципы Устава ООН, международного права и Всеобщей декларации прав человека», — заявил он.

Ранее Гутерриш рассказал о просьбе к Ирану повлиять на палестинское движение ХАМАС и вынудить его освободить всех заложников. Он также обратился к Тегерану и попросил повлиять на шиитское движение «Хезболла», чтобы Ливан не оказался втянутым в палестино-израильский конфликт.

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