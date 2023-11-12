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20:15, 12 ноября 2023Мир

Генсек ООН рассказал о просьбе к Ирану повлиять на ХАМАС

Генсек ООН Гутерриш попросил Иран повлиять на ХАМАС, чтобы освободить заложников

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о просьбе к Ирану повлиять на палестинское движение ХАМАС и вынудить его освободить всех заложников. Соответствующий комментарий приводит ТАСС со ссылкой на CNN.

Помимо этого, Гутерриш также обратился к Тегерану и попросил повлиять на шиитское движение «Хезболла», чтобы Ливан не оказался втянутым в палестино-израильский конфликт. Кроме того, глава всемирной организации признался, что не уверен в том, выполнит ли Тегеран его просьбы, поскольку, по его словам, позиция Ирана остается загадкой.

«Мы должны делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта, а именно атаки "Хезболлы" с последующим массированным ответом Израиля, в результате которого Ливан будет полностью разрушен», — подытожил генсек ООН.

Ранее в ноябре в ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине. Кроме того, этот вопрос необходимо обсуждать с палестинцами и израильтянами, добавил генсек ООН.

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      Екатерина Ештокина
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