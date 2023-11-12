Генсек ООН рассказал о просьбе к Ирану повлиять на ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о просьбе к Ирану повлиять на палестинское движение ХАМАС и вынудить его освободить всех заложников. Соответствующий комментарий приводит ТАСС со ссылкой на CNN.
Помимо этого, Гутерриш также обратился к Тегерану и попросил повлиять на шиитское движение «Хезболла», чтобы Ливан не оказался втянутым в палестино-израильский конфликт. Кроме того, глава всемирной организации признался, что не уверен в том, выполнит ли Тегеран его просьбы, поскольку, по его словам, позиция Ирана остается загадкой.
«Мы должны делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта, а именно атаки "Хезболлы" с последующим массированным ответом Израиля, в результате которого Ливан будет полностью разрушен», — подытожил генсек ООН.
Ранее в ноябре в ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине. Кроме того, этот вопрос необходимо обсуждать с палестинцами и израильтянами, добавил генсек ООН.