В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

Генсек ООН Гутерриш считает, что сектором Газа должна руководить Палестина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что после окончания боевых действий сектором Газа должна управлять палестинская администрация, передает ТАСС с конференции, организованной агентством Reuters.

«Я считаю, что лучшим сценарием будет, если после завершения [Израилем] военной операции палестинская администрация, надеюсь, реорганизованная палестинская администрация сможет взять на себя политическое руководство Газой», — сказал он

Гутерриш отметил, что для этого потребуется переходный период. Кроме того, этот вопрос необходимо обсуждать с палестинцами и израильтянами, добавил генсек ООН.

«И все это будет начальной точкой серьезного обсуждения концепции сосуществования двух государств», — считает Гутерриш.

Сектор Газа де-юре является одной из двух территорий частично признанного арабского государства Палестина. В 2007 году в результате военного переворота регион перешел под контроль палестинского исламистского движения и партии ХАМАС.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что ситуация не вернется к тому статус-кво, который существовал до 7 октября. «Израиль и регион должны быть в безопасности, а сектор Газа больше не должен быть базой для совершения терактов против Израиля или кого-либо еще», — подчеркнул он.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.