Москвичей попросили быть внимательными из-за непогоды

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

Жителям и гостям Москвы нужно быть внимательнее и осторожнее из-за опасной погоды, которая будет сохраняться до конца понедельника, 3 июня. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют, что в столице возможна гроза и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Просим горожан быть внимательными на улице», — говорится в посте столичного ведомства.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы нежаркое и дождливое начало лета. По словам синоптика, в середине первой недели июня температура воздуха в Москве снизится до комфортных 22-24 градусов.

