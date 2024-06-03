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16:18, 3 июня 2024Экономика

Москвичей попросили быть внимательными из-за непогоды

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жителям и гостям Москвы нужно быть внимательнее и осторожнее из-за опасной погоды, которая будет сохраняться до конца понедельника, 3 июня. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют, что в столице возможна гроза и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Просим горожан быть внимательными на улице», — говорится в посте столичного ведомства.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы нежаркое и дождливое начало лета. По словам синоптика, в середине первой недели июня температура воздуха в Москве снизится до комфортных 22-24 градусов.

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      Варвара Кошечкина
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