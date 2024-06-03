Лукашенко прокатился на сегвее со своим шпицем Умкой

На белорусском телевидении показали кадры поездки Лукашенко с Умкой на сегвее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со шпицем Умкой прокатился на сегвее, кадры показал телеканал «Беларусь 1».

«Хотели бы отдельно показать вам короткие, но очень крутые кадры», — заявили ведущие.

На видео Лукашенко в строгом костюме держит на руках своего шпица Умку и едет вместе с ним по дороге. «Честно, мы не знаем, куда едут, но зато как это происходит», — закончили ведущие.

Ранее эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке обвинил Умку в отвлечении от реальных проблем в Белоруссии из-за его участия на параде Победы в Москве 9 мая. «Умка выглядел не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля», — написал Репке.