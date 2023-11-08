Блинкен отверг возврат к статус-кво в секторе Газа

Блинкен: возврата к статус-кво, который был до нападения ХАМАС, не будет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращения к статус-кво, который был до нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль, не будет. Об этом он сказал на встрече глав МИД стран «Группы семи» (G7), его цитирует РИА Новости.

«Больше не может быть возвращения к статус-кво, который был до 7 октября, когда Газа могла быть использована как платформа для проведения ужасающих террористических атак», — считает Блинкен.

Госсекретарь США также призвал при разрешении палестино-израильского конфликта учесть желание палестинцев обрести свое государство и «решать свое будущее».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что ситуация не вернется к тому статус-кво, который существовал до 7 октября. «Израиль и регион должны быть в безопасности, а сектор Газа больше не должен быть базой для совершения терактов против Израиля или кого-либо еще», — подчеркнул он.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.