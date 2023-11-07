США выступили против «реоккупации» сектора Газа

В Госдепе США заявили, что принимать решения по сектору Газа должны палестинцы

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают «реоккупацию» Газы так же, как и Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, принимать решения о судьбе сектора Газа должны в первую очередь палестинцы. «Газа — это палестинская земля, и она останется палестинской землей», — заявил он.

Соединенные Штаты согласны с тем, что ситуация не вернется к тому статусу-кво, который существовал до 7 октября, отметил Пател. «Израиль и регион должны быть в безопасности, а сектор Газа больше не должен быть базой для совершения терактов против Израиля или кого-либо еще», — подчеркнул он.

Ранее один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.