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19:01, 4 ноября 2023Мир

ХАМАС обвинило США и Байдена в массовых убийствах в секторе Газа

Лидер ХАМАС Хамдан обвинил США и Байдена в массовых убийствах в секторе Газа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден, заявил один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан. Его слова приводит издание Al Mayadeen.

Хамдан призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа. По его словам, Израиль атаковал в общей сложности 105 медучреждений и вывел из строя пять больниц, из-за чего местные клиники не могут справиться с огромным количеством раненых.

Кроме того, представитель движения обвинил Израиль в нарушении соглашения об эвакуации иностранцев из сектора Газа. Он призвал открыть КПП «Рафах», а также обратился с просьбой к Международному комитету Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, чтобы сотрудники организаций сопровождали бригады скорой помощи, которые перевозят раненых палестинцев.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида на севере Газы.

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      Варвара Кошечкина
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