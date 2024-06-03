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14:50, 3 июня 2024Культура

Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что Россия отказалась от него
Ивар Калныньш

Ивар Калныньш. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что Россия отказалась от него. Своей позицией он поделился с RTVI.

«Да нет, я думаю, что Россия от меня отказалась. Просто мне не дали визу еще до этих событий, и все. Я и не старался дальше», — сказал артист, отвечая на вопрос о том, действительно ли он «отказался от России», как писали СМИ.

Актер отметил, что ему предлагали «левые варианты» того, как попасть в страну, заплатив нужным людям, но он этого не сделал.

Калныньш также вспомнил, как его приглашали на передачу юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), однако он не смог приехать из-за положительного теста на коронавирус. «Это, по-моему, была его последняя передача, [про то] как хорошо жить в Советском Союзе. Ну и слава богу, что я туда не поехал», — заключил он.

Ранее Ивар Калныньш заявил о долгах СССР перед ним. По словам актера, его гонорары от Госкино были «шуточными», и он вместе с другими актерами соглашался на съемки исключительно из-за любви к творчеству.

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