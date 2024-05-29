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13:19, 29 мая 2024Культура

Латвийский актер заявил о долгах СССР перед ним

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что ему недоплачивали в СССР
Ивар Калныньш

Ивар Калныньш. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил о долгах СССР перед ним. Своей позицией он поделился с Radio Van

По словам Калныньша, его гонорары от Госкино были «шуточными», и он вместе с другими актерами соглашался на съемки исключительно из-за любви к творчеству. «Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому еще должен"», — заключил он.

Артист добавил, что не поддерживает связь с российскими коллегами, но общается с украинскими знакомыми. По мнению Калныньша, его звонки в Россию могут прослушивать, и таким образом он «подставит» звезд. «Плохо, конечно, ведь сколько друзей и близких людей, с которыми ты общался, творил вместе. Ну, конечно, это время ушло уже», — заявил он.

Ранее советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле потребовала извинений и покаяния от россиян.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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