Лайма Вайкуле потребовала извинений и покаяния от россиян

Вайкуле заявила, что выступит в России, если услышит извинения и покаяния

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле назвала условие, при котором может согласиться выступить в России. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — сказала артистка, отметив, что она пытается «просветить» и «вразумить» россиян.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заподозрила Вайкуле в заработке на косметическом бренде LAIMALUX RUS на территории России. В 2022 году сообщалось, что уехавшая из России артистка выходит из состава учредителей бренда, который она основала вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 90-х. Спустя год исполнительница так и не вышла из бизнеса.