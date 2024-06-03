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16:16, 3 июня 2024Мир

МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии

МИД России ввел санкции против ряда политиков, журналистов и экспертов Британии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России ввел санкции против ряда политиков, журналистов и экспертов Британии по обвинению в антироссийской деятельности. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

«Среди них [против кого введены санкции] местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», — отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали Лондон отказаться от курса на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Российская сторона подчеркнула, что это лишь затягивает урегулирование конфликта.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер в рамках кампании перед выборами в парламент заявил о готовности применить ядерное оружие при необходимости в случае прихода к власти. Данный политик является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра страны.

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