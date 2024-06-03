Лидер Лейбористской партии Британии заявил о готовности применить ядерное оружие

Лидер британской оппозиции Стармер заявил о готовности применить ядерное оружие

Лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер в рамках кампании перед выборами в парламент заявил о готовности применить ядерное оружие при необходимости в случае прихода к власти. Об этом сообщает Sky News.

«Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать», — заверил глава британской оппозиции.

Политик также подчеркнул, что претендующему на пост премьер-министра человеку было бы безответственно излагать обстоятельства, при которых силы ядерного сдерживания могут быть использованы.

По словам лидера лейбористов, партия дает Британии «тройное» обещание по ядерному сдерживанию, которое включает в себя непрерывное поддержание морских сил сдерживания «24 часа в сутки, 365 дней в году», проведение необходимой модернизации средств сдерживания, а также строительство четырех новых атомных подлодок.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин исключил вероятность войны НАТО с Россией. Он отметил, что это противостояние невозможно, так как его последствия будут разрушительными для всего мира.