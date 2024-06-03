Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 3 июня 2024Мир

Лидер Лейбористской партии Британии заявил о готовности применить ядерное оружие

Лидер британской оппозиции Стармер заявил о готовности применить ядерное оружие
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Cameron Smith / Getty Images

Лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер в рамках кампании перед выборами в парламент заявил о готовности применить ядерное оружие при необходимости в случае прихода к власти. Об этом сообщает Sky News.

«Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать», — заверил глава британской оппозиции.

Политик также подчеркнул, что претендующему на пост премьер-министра человеку было бы безответственно излагать обстоятельства, при которых силы ядерного сдерживания могут быть использованы.

По словам лидера лейбористов, партия дает Британии «тройное» обещание по ядерному сдерживанию, которое включает в себя непрерывное поддержание морских сил сдерживания «24 часа в сутки, 365 дней в году», проведение необходимой модернизации средств сдерживания, а также строительство четырех новых атомных подлодок.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин исключил вероятность войны НАТО с Россией. Он отметил, что это противостояние невозможно, так как его последствия будут разрушительными для всего мира.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

      Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Пьяный россиянин попал в больницу после стычки с полицией в самолете

      Москвичи нашли у подъезда змею

      Российская стилистка назвала «дедушкины» сандалии трендом лета

      Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

      Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

      В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше