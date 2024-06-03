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16:24, 3 июня 2024Бывший СССР

Диверсант рассказал о целях украинской разведки в Севастополе

Агент Ментор: украинская разведка искала в Севастополе истребители МиГ-31

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Украинская военная разведка искала в районе Севастополя российские истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». О целях Киева в Крыму рассказал один из задержанных агентов с позывным Ментор, передает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России.

«МиГи-31, переделанные под "Кинжал" — вот это основное, что интересовало», — рассказал диверсант.

Как отметили представители российской спецслужбы, куратор из Главного управления разведки Минобороны Украины поручил Ментору задачу совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, в Нахимовском районе Севастополя, при помощи изъятой из тайника взрывчатки.

В понедельник, 3 июня, ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота в Севастополе. Сообщается, что силовики задержали пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, которые были завербованы в Запорожской области.

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      Александр Курбатов
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