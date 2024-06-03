Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 3 июня 2024Силовые структуры

ФСБ вскрыла готовившую теракты агентурную сеть украинских спецслужб

ФСБ вскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракты против ЧФ РФ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным источника, силовики задержали пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, которые были завербованы в Запорожской области. Задержанные ранее были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд дал жителю 14 лет заключения за госизмену и терроризм.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Система ПВО России сбила ракету ВСУ стоимостью в несколько миллионов долларов

      Танки и военнослужащие вышли на полигоны в 12 российских регионах

      Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

      Тренер вратарей сборной России подтвердил переход Сафонова в ПСЖ

      Объявивший охоту на журналистов из России фонд Клуни пообещал не преследовать их

      В России покажут дроны «Русак» и «Тювик» с самонаведением

      Россияне лишились отпуска в курортной стране по вине иностранной авиакомпании

      Российские автомобили начнут производить в Египте

      Проглоченный акулой мужчина рассказал о пережитом

      В Китае отреагировали на слухи о затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше