ФСБ вскрыла готовившую теракты агентурную сеть украинских спецслужб

ФСБ вскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракты против ЧФ РФ

ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным источника, силовики задержали пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, которые были завербованы в Запорожской области. Задержанные ранее были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд дал жителю 14 лет заключения за госизмену и терроризм.