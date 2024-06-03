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11:58, 3 июня 2024Силовые структуры

Российский бывший студент получил 14 лет заключения за госизмену и терроризм

В Карелии суд дал жителю 14 лет заключения за госизмену и терроризм

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Карелии 1-й Западный окружной военный суд приговорил жителя к 14 годам заключения по делу о госизмене и организации совершения терактов на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным источника, подсудимый в 2023 году поджег в Прионежском районе объект инфраструктуры на железной дороге, а также искал возможность совершения диверсионно-террористических актов в отношении власти. Силовики установили его связь с украинскими кураторами.

Молодого человека признали виновным по статьям об организации теракта, публичных призывах или оправдании террористической деятельности, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и госизмене.

Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным karelia.news, речь идет о 20-летнем бывшем студенте Никите Клюне (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). 8 марта 2023 года его задержали по подозрению в участии в поджоге релейного шкафа около Петрозаводска.

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      Илона Палей
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