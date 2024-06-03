Названы неочевидные условия для успешного похудения

Диетолог Лазуренко: эмоциональное состояние играет ключевую роль в похудении

Диетолог Наталья Лазуренко считает, что для успешного похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом. Неочевидные условия для снижения веса и его поддержания она назвала NEWS.ru.

Первым делом Лазуренко призвала привести в норму режим сна и бодрствования. По ее словам, во сне организм продолжает работать и сжигать калории, но для этого важен регулярный качественный ночной отдых.

Диетолог также считает, что ключевую роль в похудении играет эмоциональное состояние. Она объяснила, что, если человек испытывает стресс, недосып, часто грустит и нервничает, это негативно отражается на его образе питания.

Чтобы похудение проходило эффективнее, Лазуренко также посоветовала обратиться за нутриционной поддержкой. По ее словам, благодаря рекомендациям врача человек сможет сбрасывать вес безопасно для здоровья.

Ранее аллерголог-иммунолог Дарья Жукова заявила, что регулярное голодание полезно для здоровья. По ее словам, отказ от еды повышает сопротивляемость к болезням.