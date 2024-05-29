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13:30, 29 мая 2024Забота о себе

Регулярное голодание назвали полезным для здоровья

Иммунолог Дарья Жукова рассказала, что регулярное голодание укрепляет здоровье

Фото: Unsplash

Регулярное голодание укрепляет здоровье в целом и повышает сопротивляемость к болезням в частности, рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники «Хадасса» Дарья Жукова. Полезные свойства периодического отказа от пищи она назвала «Ленте.ру».

По словам Жуковой, голодание или ограничение суточной калорийности рациона благотворно сказывается на здоровье людей с метаболическими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при ожирении. Также врач отметила, что интервальное голодание, как и краткосрочное голодание, улучшает самочувствие и снижает риск развития различных заболеваний у здоровых людей.

Диета, в частности интервальное голодание без снижения калорийности, играет важную роль в продолжительности жизни, влияет на показатели врожденного иммунитета и гормонов, отвечающих за адаптацию к внешним стрессам

Дарья Жуковааллерголог-иммунолог

Однако, обратила внимание Жукова, доказано, что голодание помогает только взрослым людям, молодежи оно вредит. «Во время голодания у детей и подростков снижается количество В-клеток памяти и защитных иммуноглобулинов классов А и G. Из-за этого снижается уровень иммунной защиты кишечника, развивается пищевая аллергия», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

В заключение Жукова рекомендовала перед тем, как начать следовать диете или придерживаться режима периодического голодания, обязательно проконсультироваться с врачом.

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      Вера Владзиевская
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