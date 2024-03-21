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14:26, 21 марта 2024Забота о себе

Врач высказался о возможности спрогнозировать инфаркт

Кардиолог Роман Алексеев предупредил, что сахарный диабет повышает риск инфаркта

Фото: Voronaman / Shutterstock / Fotodom

Сахарный диабет, семейный анамнез и некоторые другие факторы значительно повышают риск развития инфаркта, предупредил кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев. О возможности спрогнозировать это угрожающее жизни заболевание врач высказался в комментарии «Ленте.ру».

Алексеев обратил внимание, что при осмотре пациента врачи первым делом интересуются историей болезни его родственников первой линии: родителей, братьев и сестер. При этом, по словам кардиолога, важны сведения не только об инфарктах, но и о других заболеваниях: гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарном диабете.

Сахарный диабет негативно сказывается на состоянии сосудов, что значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта

Роман Алексеевкардиолог

Рассчитать риск инфаркта можно и по образу жизни, продолжил специалист. Он предупредил, что в зоне риска развития проблем с сердцем находятся люди с лишним весом и ведущие сидячий образ жизни, например, офисные сотрудники. «Если человек занимается спортом активно либо хотя бы два-три раза в неделю уделяет время физической активности, он уже улучшает состояние здоровья, — уверен Алексеев. — Нужно хотя бы регулярно устраивать длительные пешие прогулки длительностью от получаса».

Также, по словам Алексеева, крайне негативное влияние на здоровье сердца оказывают вредные привычки, в частности, курение повышает риск инфаркта миокарда. При этом, если у пациента диагностирована ишемическая болезнь сердца, рано или поздно она разовьется в инфаркт, заявил кардиолог.

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На риск развития инфаркта влияет и уровень холестерина, при его повышенном содержании в крови есть вероятность, что пациент столкнется с инфарктом миокарда, рассказал собеседник «Ленты.ру».

В заключение врач объяснил, что при просчете рисков инфаркта кардиологи пользуются специальными таблицами, в которых учтены все особенности здоровья и образа жизни пациентов, включая уровень холестерина, давление, семейный анамнез, наличие вредных привычек. «По результатам тестирования по шкале можно определить риск развития сердечной катастрофы в ближайшие десять лет — низкий, средний или высокий — и выбрать определенную стратегию лечения», — подытожил Алексеев.

Ранее кардиолог Анна Кореневич назвала причину внезапной остановки сердца. По ее словам, это может произойти из-за закупорившего артерию тромба.

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      Вера Владзиевская
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