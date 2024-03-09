Россиянам указали на провокаторов внезапной остановки сердца

Кардиолог Кореневич: чаще всего внезапную остановку сердца провоцирует тромб

Чаще всего внезапную остановку сердца провоцирует закупоривший легочную артерию тромб, заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. На провокаторов развития угрожающей жизни патологии она указала в беседе с «Российской газетой».

Кореневич обратила внимание россиян, что тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) — одна из самых распространенных причин внезапной остановки сердца. «Если тромб крупный, то закупорка легочной артерии рефлекторно вызывает остановку сердца и смерть», — объяснила кардиолог, уточнив, что обычно кровяной сгусток образуется в венах малого таза или нижних конечностей.

В свою очередь, главными причинами тромбоза Кореневич назвала малоподвижный или сидячий образ жизни, воспаление в стенках сосудов и сгущение крови.

При этом врач подчеркнула, что помочь человеку с оторвавшимся тромбом медики успевают не всегда. По ее словам, точка невозврата наступает уже через четыре-шесть часов после появления первых признаков недомогания.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман рассказали россиянам о пользе лобио для сердца. Специалисты заявили, что болгарский перец и фасоль, которые входят в состав этого грузинского блюда, полезны для сердечно-сосудистой системы. В частности, отметил Гандельман, перец содержит витамин С, обеспечивающий эластичность сосудов.

