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20:30, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали полезное для сердца популярное грузинское блюдо

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что лобио полезно для сердца

Фото: Liliya Kandrashevich / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали россиянам о пользе лобио для сердца. Выпуск, в котором врачи назвали преимущество этого популярного блюда грузинской кухни, доступен на сайте телеканала.

Специалисты заявили, что болгарский перец и фасоль, которые входят в состав лобио, полезны для сердечно-сосудистой системы. В частности, отметил Гандельман, перец содержит витамин С, обеспечивающий эластичность сосудов. Красная или зеленая фасоль является источником грубого волокна, которое, подчеркнула Малышева, не дает всасываться холестерину в кровь.

«Это сочетание (продуктов в лобио — прим. «Ленты.ру») предупреждает развитие атеросклероза», — заключил Гандельман.

Ранее Гандельман раскрыл неожиданную пользу шаурмы. По его словам, употребление этого блюда предупреждает развитие рака простаты из-за содержащегося в томатной пасте ликопина.

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      Мария Большакова
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