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20:03, 14 ноября 2023Путешествия

Раскрыт самый популярный вид отдыха у россиян в праздники

«Известия»: большинство россиян в праздники выбирают путешествия

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Большинство россиян во время праздников предпочитают отправиться в путешествие. Самый популярный вид отдыха соотечественников раскрыли аналитики Юmoney, сообщает издание «Известия».

Уточняется, что 62 процента опрошенных проводят праздничные дни в России, из них 32 процента выбирают поездки в Москву и Санкт-Петербург. Еще 30 процентов отправляются в другие российские города. 10 процентов респондентов остаются в своем родном городе, а еще столько же едут в Европу. 18 процентов участников опроса посещают другие страны мира.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку. Он отметил, что Турция уже упала в цене на 40 процентов.

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      Зарина Дзагоева
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