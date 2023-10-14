Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:36, 14 октября 2023Путешествия

Россиянам назвали выгодные туристические направления в октябре и ноябре

Аналитик Мкртчян назвал Турцию востребованным туристическим направлением осенью

Фото: Sara Dubler / Unsplash

С наступлением холодов одни туристические направления дорожают, а другие дешевеют. Однако в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку, когда рынок перестраивается, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он назвал такие выгодные варианты отдыха в октябре и ноябре.

«Сейчас резко падает цена в Турции. Купаться в море можно еще как минимум месяц до середины ноября, а цена падает уже на 40 процентов по сравнению, например, с августом. В то же время пока не растет сильно цена в Таиланде, Эмиратах, Египте, поэтому можно в ноябре поехать туда — там в декабре-январе рост цены будет. Куба остается привлекательной, Шри-Ланка, а вот на Мальдивах уже низких цен нет», — сказал он.

Что касается путешествий по России, то по экскурсионным направлениям стоимость снижается до 30 процентов. В первую очередь специалист посоветовал присмотреться к поездкам в Санкт-Петербург, Калининград, Карелию и Казань.

Ранее россиянам рассказали о лучших направлениях для отдыха в новогодние праздники.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

    Стало известно о планах ЦАХАЛ добраться до «сердца» Газы в ходе операции

    Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

    Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

    На Украине заявили о деморализации солдат ВСУ из-за неудачного контрнаступления

    В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

    Раскрыта средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве

    Кадыров обвинил Запад в лишении палестинцев спокойной жизни

    Тренер Ларионов назвал преступлением качество клюшек в матчах

    Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости