Центральноамериканская страна разорвала дипломатические отношения с Израилем

Белиз разорвал дипотношения с Израилем из-за нарушений им международных прав

Власти Белиза, который располагается в Центральной Америке, приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Поводом для этого стало нарушение еврейским государством международных прав, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что Белиз отозвал своего посла в Израиле, а также приостановил деятельность консульств в обеих странах.

Государство обвинило ЦАХАЛ в непрерывных неизбирательных бомбардировках сектора Газа, добавив, что Израиль продолжает нарушать международное право, международное гуманитарное право и права человека жителей Газы.

Ранее высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое подразумевает освобождение заложников и паузу в военных действиях.