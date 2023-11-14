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21:13, 14 ноября 2023Мир

Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

CNN: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам и приостановке боев

Фото: Claudia Greco / Reuters

Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое подразумевает освобождение заложников и паузу в военных действиях, сообщает CNN.

«Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль», — отмечает телеканал.

Подчеркивается, что сделка также включает в себя длительную приостановку военных действий в секторе Газа. Источник добавил, что переговоры по данному вопросу продолжают оставаться нестабильными, в связи с чем сохраняется шанс их срыва.

Ранее ХАМАС обвинило Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей.

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      Марина Совина
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