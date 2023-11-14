Роскошный подарок бывшего мужа Бородиной для новой возлюбленной обругали в сети

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров преподнес новой возлюбленной Валерии роскошный подарок и вызвал споры среди фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предприниматель опубликовал серию роликов, в которых девушка выбирает шубу в меховом бутике. На размещенных кадрах видно, как партнерша бизнесмена примеряет различные модели упомянутой верхней одежды. «Я понял, что надо действовать. Теперь моя селедка под шубой», — пошутил блогер в видео.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Омарова. Так, некоторые поклонники обругали шопинг пары в меховом магазине. «Жалко животных, из которых делают эти шубы», «Вы в курсе, что это уже не модно?», «Позднее зажигание. Все отошли от мехов лет 5-6 назад», «Когда закончится этот колхоз с шубами?» — высказывались пользователи сети.

В то же время другие комментаторы встали на защиту кумира. «Молодец Курбан, балует Валерию», «Без Бородиной он прямо расцвел», «Лучшая пара», «Такие классные», «Лера, конечно, красотка», — отмечали они.

В мае Курбан Омаров подарил Валерии дом в Дубае, который обошелся ему в 50 миллионов рублей. «Мы сделали это! Очень надеюсь, что мы будем проводить здесь прекрасное время. Валерия, спасибо, что помогла сделать выбор», — заявил он.