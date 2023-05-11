Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за 50 миллионов рублей

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в Дубае за 50 миллионов рублей

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров поздравил новую возлюбленную Валерию с днем рождения роскошным подарком. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бизнесмен опубликовал серию снимков, на которых он запечатлен вместе именинницей и агентом по недвижимости. Выяснилось, что мужчина преподнес избраннице дом в Дубае, который обошелся ему в 50 миллионов рублей. «Мы сделали это! Очень надеюсь, что мы будем проводить здесь прекрасное время. Валерия, спасибо, что помогла сделать выбор», — уточнил он.

В ноябре 2022 года Омаров сообщил поклонникам, что ремонт в его квартире в Москве практически завершен. В интерьере жилья преобладают серый, белый и золотистый цвета. Полы и столешница выполнены из мрамора.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона. Пара развелась летом 2021 года.