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12:00, 10 ноября 2022Среда обитания

Бывший муж Бородиной показал ремонт в новой квартире

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров показал ремонт в квартире

Фото: @zimamoscow

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров рассказал о том, что ремонт в его квартире в Москве практически завершен. Результат работы он показал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В интерьере жилья Омарова преобладают серый, белый и золотистый цвета. Полы и столешница выполнены из мрамора. Кроме того, квартиру предпринимателя отличает наличие большого количества зеркал, а также светильников необычных форм. Другой особенностью служит то, что в санузле установлено сразу несколько раковин.

Бизнесмен пожаловался на то, что его сильно подводит производитель мебели, однако отметил, что в квартире уже можно жить. «По-моему, у нас неплохо получилось?» — спросил он у подписчиков.

В августе Омаров показал в соцсетях процесс переезда в новую квартиру из старой. Собирать вещи в коробки бизнесмену помогала бывшая супруга Алла Воденко.

Полина Кислицына
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