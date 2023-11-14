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10:27, 14 ноября 2023Путешествия

России решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне

«Известия»: Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил отключить Россию от международной авиационной доменной зоны верхнего уровня (.aero), которую он администрирует. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, организации по техобслуживанию воздушных судов и крупном авиаперевозчике.

Некоторые из отечественных авиатранспортных компаний уже получили уведомление о закрытии с 10 ноября доступа к этой зоне. «С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне .aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», — говорится в письме одной из авторизованных в России организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero.

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Отмечается, что сразу же отключить Россию от авиационной доменной зоны SITA не удалось. По данным издания, после получения уведомления Ru-Center экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов.

«Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас», — пояснили в пресс-службе Ru-Center.

В организации добавили, что в настоящее время регистрация и продление доменов в зоне .aero возможна. Все работает штатно, так как ограничения пока не вступили в силу.

Ранее в ноябре сообщалось, что региональные аэропорты захотели развивать инфраструктуру аэродромов за счет дополнительного сбора с пассажиров. Холдинги «Аэропорты регионов» (включает авиагавани Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова) и «Новапорт» (аэровокзалы Новосибирска, Калининграда) предложили обновлять инфраструктуру с помощью льготных кредитов на 25-30 лет из средств Фонда национального благосостояния.

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