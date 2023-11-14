России решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне

«Известия»: Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил отключить Россию от международной авиационной доменной зоны верхнего уровня (.aero), которую он администрирует. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, организации по техобслуживанию воздушных судов и крупном авиаперевозчике.

Некоторые из отечественных авиатранспортных компаний уже получили уведомление о закрытии с 10 ноября доступа к этой зоне. «С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне .aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», — говорится в письме одной из авторизованных в России организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero.

Отмечается, что сразу же отключить Россию от авиационной доменной зоны SITA не удалось. По данным издания, после получения уведомления Ru-Center экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов.

«Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас», — пояснили в пресс-службе Ru-Center.

В организации добавили, что в настоящее время регистрация и продление доменов в зоне .aero возможна. Все работает штатно, так как ограничения пока не вступили в силу.

Ранее в ноябре сообщалось, что региональные аэропорты захотели развивать инфраструктуру аэродромов за счет дополнительного сбора с пассажиров. Холдинги «Аэропорты регионов» (включает авиагавани Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова) и «Новапорт» (аэровокзалы Новосибирска, Калининграда) предложили обновлять инфраструктуру с помощью льготных кредитов на 25-30 лет из средств Фонда национального благосостояния.