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10:38, 9 ноября 2023Путешествия

В России аэропорты захотели ремонтировать за счет пассажиров

«Коммерсантъ»: аэропорты предложили обновлять инфраструктуру за счет пассажиров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Региональные аэропорты захотели развивать инфраструктуру аэродромов за счет дополнительного сбора с пассажиров. Подробности об инициативе выяснил «Коммерсантъ».

Холдинги «Аэропорты регионов» (включает авиагавани Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова) и «Новапорт» (аэровокзалы Новосибирска, Калининграда) предложили обновлять инфраструктуру с помощью льготных кредитов на 25-30 лет из средств Фонда национального благосостояния.

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Как пишет издание, возвращать деньги за ремонт планируется за счет введения сбора с пассажиров в размере трех-пяти процентов от стоимости билетов. Средства предполагается тратить на восстановление взлетно-посадочных полос и других принадлежащих государству аэродромных объектов.

Известно, что по завершении федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» в 2024 году на эти цели в бюджете предусмотрено на 22 процента меньше средств, чем планировалось, а на последующие годы деньги вообще не выделены. В Минтрансе уточнили, что механизмы предоставления средств пока обсуждаются, а перекладывать расходы на путешественников в ведомстве сочли недопустимым.

Ранее стало известно, что Росавиация получит 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства к 2030 году. Специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet, «Байкал» и других.

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      Мария Борисова
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