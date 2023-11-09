В России аэропорты захотели ремонтировать за счет пассажиров

«Коммерсантъ»: аэропорты предложили обновлять инфраструктуру за счет пассажиров

Региональные аэропорты захотели развивать инфраструктуру аэродромов за счет дополнительного сбора с пассажиров. Подробности об инициативе выяснил «Коммерсантъ».

Холдинги «Аэропорты регионов» (включает авиагавани Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова) и «Новапорт» (аэровокзалы Новосибирска, Калининграда) предложили обновлять инфраструктуру с помощью льготных кредитов на 25-30 лет из средств Фонда национального благосостояния.

Как пишет издание, возвращать деньги за ремонт планируется за счет введения сбора с пассажиров в размере трех-пяти процентов от стоимости билетов. Средства предполагается тратить на восстановление взлетно-посадочных полос и других принадлежащих государству аэродромных объектов.

Известно, что по завершении федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» в 2024 году на эти цели в бюджете предусмотрено на 22 процента меньше средств, чем планировалось, а на последующие годы деньги вообще не выделены. В Минтрансе уточнили, что механизмы предоставления средств пока обсуждаются, а перекладывать расходы на путешественников в ведомстве сочли недопустимым.

Ранее стало известно, что Росавиация получит 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства к 2030 году. Специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet, «Байкал» и других.