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07:57, 14 ноября 2023Экономика

Россия нарастила поставки сжиженного газа

Kpler: экспорт сжиженного газа из России в октябре достиг 2,98 миллиона тонн

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в октябре оказались максимальными в этом году и достигли уровня в 2,98 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Kpler.

Как отмечают эксперты, прироста удалось добиться во многом за счет роста поставок СПГ в Японию и окончания плановых ремонтных работ на ключевых заводах. В то же время в годовом выражении объемы поставок российского топлива снизились 4,9 процента.

По итогам первых десяти месяцев из страны отправили в общей сложности 26,18 миллиона тонн СПГ, что оказалось на 3,8 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2022 года. Аналитики ожидают, что из-за продолжительных ремонтных работ суммарные объемы производства СПГ в России по итогам 2023 года не смогут достичь прошлогоднего уровня.

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Ключевыми участниками рынка сбыта для России стали Азия и Европа — на их долю пришлось 12,8 и 12,35 миллиона тонн топлива соответственно. Еще 0,5 миллиона тонн РФ отправила в Турцию. При этом основным покупателем российского топлива выступил Китай, заключили аналитики.

Ранее в ОПЕК сообщили о наращивании поставок еще одного вида российского топлива в азиатские страны. Так, по итогам сентября России удалось опередить своего главного нефтяного конкурента — Саудовскую Аравию — по объемам сырьевого экспорта в Китай и Индию. К концу первого месяца осени на долю РФ пришлось в общей сложности 19 процентов от суммарного ввоза сырья в КНР и 36 процентов — в Индию.

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      Анатолий Акулов
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