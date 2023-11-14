Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

АТА: отели Египта в январе собираются снизить цены на 20 процентов

Отели Египта в январе 2024 года собираются снизить цены в валюте на 20 процентов для привлечения российских туристов. Об этом россиян в разговоре с «Известиями» предупредил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены», — добавил эксперт. Представитель АТА подчеркнул, что некоторые гостиницы популярной пляжной страны уже в ноябре стали предлагать гостям скидки.

В пресс-службе туроператора Tez Tour тем временем отметили небольшое снижение спроса на Египет. Подобную тенденцию специалисты связывают в том числе с высокой стоимостью отдыха: из-за падения рубля к доллару и евро более чем на 50 процентов относительно 2022 года цены за путевки заметно увеличились.

«Сказать, что туры вслед за валютой подорожали в полтора раза, нельзя, — добавил Мкртчян. — Отдых в Египте относительно прошлого года вырос в цене примерно на 20–25 процентов».

Однако, по словам эксперта, это все равно дорого, поскольку отечественные путешественники все еще воспринимают Египет как дешевое туристическое направление. При этом средняя стоимость недельного тура в республику на двоих на декабрь составляет 100–120 тысяч рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok. В частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск. Средняя стоимость ночи в период праздников в этом городе составляет 9,4 тысячи рублей — это на 36 процентов дороже, чем в 2022 году.