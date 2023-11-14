Россияне обогнали иностранцев по числу поездок на излюбленный курорт богачей

Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы с января по ноябрь

Российские туристы обогнали иностранцев по числу поездок на излюбленный курорт богачей — Мальдивы. Об этом пишет местное издание raajje.mv со ссылкой на актуальную статистику Министерства туризма курортной страны.

С января по ноябрь 2023 года республику посетили 1,5 миллиона отдыхающих. Лидерами по турпотоку на популярный курорт стали путешественники из России — за указанный период остров посетили свыше 180 тысяч граждан РФ.

На втором месте оказались туристы из Индии (168 тысяч), на третьем — из Великобритании (126,7 тысячи), на четвертом — Германии (111,8 тысячи). Топ-5 рейтинга замыкают путешественники из Италии (92,6 тысячи).

Ранее в ноябре сообщалось, что отели Египта в январе 2024 года собираются снизить цены в валюте на 20 процентов для привлечения российских туристов. Об этом россиян предупредил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.