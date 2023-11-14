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14:07, 14 ноября 2023Среда обитания

Россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки

«Главстрой Регионы»: россияне винят ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Часть россиян винит ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки. Это следует из исследования компании «Главстрой Регионы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более тысячи граждан. Ретроградный Меркурий оказался не самым популярным ответом, однако такого мнения придерживается каждый 17-й респондент. При этом большинство опрошенных (64 процента) считают увеличение ипотечных ставок последствием решений Центробанка и увеличения ключевой ставки. Еще 31 процент проголосовали за финансовую политику крупных банков, 28 процентов — за низкую платежность населения, а 11 процентов — за девелоперов.

Что касается доступности ипотеки, 45 процентов респондентов считают, что средний россиянин может приобрести новую квартиру в кредит, однако таким образом он обременит себя долговыми обязательствами на всю оставшуюся жизнь. 22 процента полагают, что на рынке достаточно различного предложения и программ поддержки населения. 11 процентов думают, что для покупки недвижимости придется «продать почку».

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43 процента респондентов отметили, что с начала 2023 года условия выдачи ипотеки стали значительно менее доступными. 23 процента, напротив, уверены, что новые правила хорошо повлияют на аудиторию заемщиков и помогут отфильтровать тех, кто не сможет справиться с нагрузкой. Еще 34 процента не в курсе текущей ситуации на рынке.

Ранее россиянам посоветовали не откладывать покупку квартиры в ипотеку, так как с начала 2024 года размер минимального первоначального взноса может вырасти до 30 процентов.

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      Александра Качан
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