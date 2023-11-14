Российские авиакомпании лишатся субсидий за полеты в размере миллиардов рублей

Замглавы Минтранса Чалик: субсидирование авиакомпаний за полеты могут отменить

Российские авиакомпании в 2024 году лишаться субсидий за полеты внутри страны в условиях санкций. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

По его словам, скорее всего, субсидирование в размере миллиардов рублей в будущем году будет отменено.

Ранее в 2022 году размер выплаченных субсидий составил 100 миллиардов рублей, а в 2023 — 25,3 миллиарда рублей. Объем выплат для каждого перевозчика рассчитывался по специальной формуле. В ней учитывалась ставка компенсации на внутренних рейсах из расчета 1,11 рубля на пассажиро-километр.