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В России утвердили правила выплаты субсидий авиакомпаниям

Правительство России утвердило порядок выдачи субсидий авиакомпаниям на фоне санкций

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Правительство России утвердило порядок выдачи субсидий российским авиакомпаниям на фоне введенных против них санкций. Об этом сообщается в постановлении кабмина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, объем выплат для каждого перевозчика будет рассчитываться по специальной формуле. В ней учитывается ставка компенсации на внутренних рейсах из расчета 1,11 рубля на пассажиро-километр. Также в формулу заложен предполагаемый пассажирооборот на внутренних перевозках в апреле — октябре 2022 года.

В апреле правительство РФ уже обсуждало поддержку российских авиакомпаний с учетом санкций. Речь шла о выделении средств для возмещения расходов на внутренние рейсы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы.

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Марк Успенский
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