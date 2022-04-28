В России утвердили правила выплаты субсидий авиакомпаниям

Правительство России утвердило порядок выдачи субсидий авиакомпаниям на фоне санкций

Правительство России утвердило порядок выдачи субсидий российским авиакомпаниям на фоне введенных против них санкций. Об этом сообщается в постановлении кабмина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, объем выплат для каждого перевозчика будет рассчитываться по специальной формуле. В ней учитывается ставка компенсации на внутренних рейсах из расчета 1,11 рубля на пассажиро-километр. Также в формулу заложен предполагаемый пассажирооборот на внутренних перевозках в апреле — октябре 2022 года.

В апреле правительство РФ уже обсуждало поддержку российских авиакомпаний с учетом санкций. Речь шла о выделении средств для возмещения расходов на внутренние рейсы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы.