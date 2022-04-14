Правительство нашло способ помочь авиакомпаниям в условиях санкций

Авиакомпаниям выделят 19,5 млрд рублей на возврат денег за отмененные рейсы

Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей российским авиакомпаниям на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Субсидии выделены по поручению президента России Владимира Путина — средства пойдут на компенсацию денег пассажирам, чьи рейсы не состоялись из-за внешних ограничений.