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Правительство нашло способ помочь авиакомпаниям в условиях санкций

Авиакомпаниям выделят 19,5 млрд рублей на возврат денег за отмененные рейсы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство выделит 19,5 миллиарда рублей российским авиакомпаниям на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Субсидии выделены по поручению президента России Владимира Путина — средства пойдут на компенсацию денег пассажирам, чьи рейсы не состоялись из-за внешних ограничений.

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Мария Гейн
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