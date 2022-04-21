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В России поддержат пострадавшие от санкций авиакомпании

Правительство обсудит поддержку авиакомпаний России с учетом санкций

Фото: Pixabay

Правительство России обсудит поддержку российских авиакомпаний с учетом санкций и рассмотрит комплекс мер для пострадавших отраслей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию 21 апреля.

Речь идет в том числе о выделении средств для возмещения расходов на внутренние перевозки. Проект кабмина разработан для смягчения негативного влияния от ограничений и закрытия воздушного пространства для российских самолетов.

На заседании также будут обсуждаться иные вопросы, связанные с предоставлением бюджетных средств. Один из них связан с Росавтодором, предполагается финансирование развития и модернизации дорог общего пользования.

Правительство рассмотрит предоставление субсидии Крыму на благоустройство пострадавших от наводнения в 2021 году Ялты и Керчи. Также на повестке присутствует вопрос о поддержке предпринимателей на Дальнем Востоке и ряд других тем.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Субсидии выделены из резервного фонда по поручению президента России.

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Марина Совина
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