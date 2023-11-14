Российские туристы массово устремились в экзотические страны

АТА: в России на 40 процентов повысился спрос на поездки в экзотические страны

Российские туристы массово устремились на отдых в экзотические страны. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Спрос на поездки в некоторые экзотические государства в 2023 году повысился на 40 процентов. «В разы увеличились продажи стран, которых в прошлом году не было, например Маврикия. Прямых рейсов на этот остров в Индийском океане не было лет десять», — отметил собеседник издания.

Аналогичный успех Мкртчян предрек индонезийскому острову Бали с запуском прямых рейсов. При этом он подчеркнул, что туристов не отпугивает даже высокая стоимость перелетов без пересадок.

Ранее в ноябре стало известно, что стоимость отдыха в некоторых популярных отелях Турции на Новый год снизилась на треть. Так, десятидневная путевка в Alva Donna Beach Resort с вылетом 28 декабря подешевела на 33 процента — с 342 до 228 тысяч рублей на двоих.