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16:10, 14 ноября 2023Моя страна

Сахалинская семиклассница спасла инструктора аквапарка с приступом эпилепсии

Школьница Вероника Рыжова спасла инструктора аквапарка с эпилепсией на Сахалине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ученица седьмого класса южно-сахалинской гимназии Вероника Рыжова спасла инструктора аквапарка, у которого внезапно случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что во время приступа мужчина рисковал упасть вниз с водной горки. Школьница, в свою очередь, не растерялась и оказала ему первую помощь. В образовательном учреждении отметили, что гордятся своими учениками.

В понедельник, 13 ноября, Рыжовой вручили медаль «За проявленное мужество». Награду ей передали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Хапочкин.

Ранее в ноябре в Сочи сотрудница Госавтониспекции Виктория Ларина спасла жизнь пенсионера, у которого внезапно начался приступ удушья. Она вызвала бригаду скорой помощи и находилась с мужчиной до прибытия парамедиков.

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      Карина Черных
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