В Сочи сотрудница полиции спасла жизнь пенсионера

В Сочи сотрудница полиции спасла пенсионера с приступом удушья

В Сочи сотрудница Госавтониспекции Виктория Ларина спасла жизнь пенсионера, у которого внезапно начался приступ удушья. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

Сотрудница полиции находилась на дежурстве по надзору за безопасностью дорожного движения, когда увидела пенсионера, которому неожиданно стало плохо. Ларина тут же вызвала бригаду скорой помощи и находилась с мужчиной до прибытия парамедиков. Пенсионера госпитализировали.

В настоящий момент пострадавший находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения детей-героев, проявивших храбрость в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, школьник из города Чкаловска Нижегородской области получил почетную медаль «За проявленное мужество». Подросток спас провалившегося под лед друга.

